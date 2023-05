Emilia Romagna in ginocchio | disastro alluvione | in 5mila a rischio evacuazione

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 maggio 2023) È di due vittime il bilancio del maltempo che ha messo inl'. La prima, un 80enne, è morta a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, travolta dalle acque del fiume Senio esondato: stava andando in bicicletta in una strada che era chiusa a causa del maltempo; l'uomo sarebbe quindi morto annegato. A perdere la vita anche un uomo di 78 anni, trovato sotto le macerie della sua casa che è crollata a Fontanelice, in provincia di Bologna dopo essere stata colpita da una frana. Il bilancio dei danni si aggrava di ora in ora: le maggiori criticità si registrano infatti nel ravennate e nel bolognese. Il Sillaro, tracimando, ha causato due rotture dell'argine: la più grande si è verificata a Massa Lombarda (Ravenna), dove in via Merlo - a valle di Portonovo -, sono in corso le operazioni di chiusura. A Faenza ...