Emilia-Romagna | esondazioni e frane | è un disastro Un morto e due dispersi

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Le ondate di piena dovute al maltempo metto in ginocchio l'. Una persona è morta e altre due risulterebbero disperse. La vittima accertata è un anzianoquesta mattina dopo essere stato travolto dalle acque del fiume Senio esondato a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. L'uomo, di circa 80 anni, era in bici quando è stato investito dall'acqua. Un'abitazione è crollata a Fontanelice (Bologna) per una frana: i vigili del fuoco fanno sapere che potrebbe esserci una persona coinvolta, mentre il sindaco Matteo Lepore ha parlato di due, Situazione durissima nel Ravennate ma anche in altre zone del Bolognese per l'esondazione di numerosi corsi d'acqua. Centinaia di persone sono state evacuate. Sono in corso ulteriori evacuazioni a Faenza per l'esondazione del Lamone, chiuse molte ...