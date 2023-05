Emilia Romagna | è dramma maltempo | nel ravennate evacuate oltre 250 persone

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Roma, 3 mag –che rischia di essere letteralmente “sommersa” dal. La situazione meterologica è, in generale, piuttosto seria in gran parte dell’Italia settentrionale, ma soprattutto nella regione in questione si stanno osservando disagi importanti, come riporta l’Ansa., alluvioni e disastri per ilStamattina l’vittima delaveva registrato raffiche ventose molto imponenti, che hanno raggiunto i77km/h a Bellaria, i 72km/h a Porto Corsini, 68km/h a Gatteo Mare e Medicina, 66km/h a Pinarella e Rossetta di Alfonsine, 63km/h a Rimini e Torre Pedrera, 61km/h a Mezzogoro. Disagi rilevati anche nel Veneto. In conseguenza di ciò, è stata sospesa la circolazione ferroviaria ...

... anche per quanto riguarda i collegamenti regionali esercitati da societa' partecipate dalla stessa Trenitalia (Trenitalia TPER e Trenord, rispettivamente attive ine Lombardia). ...L'allerta è arancione nel resto dell'e in Sicilia nord - orientale. Il livello scende a giallo in Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia del Nord. Secondo iLMeteo.it si ...La situazione più grave indove evidenzia Coldiretti sono scattate evacuazioni di emergenza della popolazione, l'esondazione di fiumi e torrenti ha isolato abitazioni, bloccato ...

Maltempo in Emilia-Romagna oggi, le ultime news La Repubblica

Un uomo di oltre 80 anni è morto a Castel Bolognese mentre era in bici travolto dalle acque del Senio esondato. Intervento dei vigili del fuoco a Fontanelice per il crollo di un'abitazione a causa di ...Il maltempo imperversa in Italia, i disagi maggiori in Emilia Romagna, dove è diramata allerta rossa per tutta la giornata di oggi, 3 maggio. Gli aggiornamenti.