Emilia-Romagna | ancora allarme per il maltempo e allagamenti

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Nella notte i vigili del fuoco hanno evacuato a scopo precauzionale alcune abitazioni a Faenza, nel ravennate, per l'esondazione del fiume Lamone a causa delle piogge abbondanti. Inviate squadre in rinforzo da fuori regione. IN corso l'allerta rossa per criticità idraulica per la zona della pianura bolognese, ferrarese, ravennate: un'allerta in vigore dalle 12 di martedì a tutta la giornata di mercoledì.

A causa del maltempo è stata sospesa la circolazione ferroviaria in alcune zone dell'Emilia-Romagna: fra Faenza e Forlì (linea Bologna - Rimini), Russi e Lugo (linea Bologna - Ravenna), Russi e Granarolo (linea Faenza - Ravenna) e fra Lavezzola e Mezzano (linea Ferrara - Ravenna). Dalla siccità l'Italia è passata alle esondazioni in poche ore. In Emilia-Romagna il fiume Lamone ha rotto gli argini a Faenza, dove i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per evacuare alcune abitazioni a scopo precauzionale.

I treni Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Maltempo in Emilia-Romagna dove in gran parte della regione piove in maniera battente e senza sosta da ormai 48 ore: ...I fiumi hanno superato il livello di guardia. Scuole e strade chiuse in vari comuni. Prime evacuzioni, l'allerta dei sindaci (ANSA) ...