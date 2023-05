Emilia Romagna | alluvione a Faenza | video

È di due vittime il bilancio del maltempo che ha messo in ginocchio l'. La prima, un 80enne, è morta a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, travolta dalle acque del fiume Senio esondato: stava andando in bicicletta in una strada che era chiusa a ...... 10 trucchi per l'orto in balcone di Gaetano Zoccali Salute Perché è importante imparare a perdonare di Valeria Pini Green and Blue Alluvione in, il meteorologo: "Danni dell'acqua ...al 13,5% e il motore economico italiano, la Lombardia, si ferma al 17,3%. Solo in 4 regioni sono diminuiti i giovani che non studiano e non lavorano: Campania, Sardegna, Marche e ...

Maltempo in Emilia-Romagna oggi, le ultime news. Cinquemila persone a rischio evacuazione La Repubblica

(Agenzia Vista) Bologna, 03 maggio 2023 Maltempo in Emilia Romagna, individuato e recuperato dai Vigili del Fuoco il corpo senza vita dell'uomo disperso nel crollo della propria abitazione abitazione ...La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerte meteo rossa, arancione e gialla per giovedì 4 maggio 2023. Tutte le regioni e zone interessate ...