Emergenza maltempo in Emilia Romagna | un morto e un disperso

(Di mercoledì 3 maggio 2023) BOLOGNA –in: una persona è morta e un’altra risulta dispersa. Un anziano è deceduto questa mattina travolto dalle acque del fiume Senio che è esondato a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. L’uomo, di circa 80 anni, era in bici quando è stato investito dall’acqua. Un’abitazione è crollata a Fontanelice L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Civita (Cosenza), gruppo di escursionisti travolti da torrente: 10 morti Loris Stival: le dichiarazioni dell’avvocato Villardita a Quarto Grado Isabella Noventa: il corpo non si trova, dove è stato occultato? Omicidio Noemi Durini: parla il padre di Lucio Marzo Incredibile:da giorni, mentre invece ...

Ilnon frena gli arrivi, l'accoglienza è al limite. Le Organizzazioni non governative "saltano" l'isola, vogliono solo la Sicilia e si lamentano se vengono assegnati altri porti. Dl Cutro: oggi ......ai nostri corregionali colpiti dall'ondata di" conclude Alice Buonguerrieri - Esprimo la mia personale vicinanza a tutti i cittadini e a tutte le imprese coinvolte in questa, e ...... insieme cercheremo di intervenire al più presto e cercare le soluzioni per far fronte all'oggi e poi per porre rimedio ai danni in un secondo momento " rimarca il parlamentare " E' ...

Emergenza maltempo in Emilia Romagna. Esondano fiumi e torrenti, evacuazioni AGI - Agenzia Italia

(askanews) – “Esprimo la vicinanza e la solidarietà di tutti i Veneti alle popolazioni colpite dal maltempo nell’Emilia Romagna ... e romagnoli consentirà di reagire anche a questa emergenza. Il ...Milano, 3 mag. (Adnkronos) – “Esprimiamo, a nome di tutta la Lombardia, vicinanza e solidarietà alla popolazione emiliana e ringraziamo gli operatori, i volontari e i tecnici che sono al lavoro da que ...