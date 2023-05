Emergenza maltempo in Emilia-Romagna | oltre 250 evacuati nel ravennate Scuole chiuse e treni sospesi Anziano in bici muore travolto dall’acqua

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 maggio 2023)in250nelIlsi abbatte sull’. Centinaia di persone sono state evacuate a causa delle forti piogge della scorsa notte, mentre almeno una persona ha perso la vita. Si tratta di un uomo di 80 anni,stamattina dalle acque del fiume Senio a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. A Fontanelice, nel bolognese, si cerca una persona dopo il crollo di un’abitazione a causa di uno smottamento. L’allerta delle scorse ore ha fermato la circolazione deiregionali in alcune zone mentre in diversi ...