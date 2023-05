Emergenza maltempo in Emilia Romagna. Due morti

(Di mercoledì 3 maggio 2023) AGI - Sono almeno due le delche sta flagellando da ore l'. Un 80enne, del Ravennate, è stato travolto in bici dalle acque del fiume Senio mentre attraversava una strada chiusa. Tutta la regione è colpita da allagamenti e frane. Il torrente Sillaro, un affluente del Reno, è esondato e 35 famiglie sono state evacuate. La pioggia che cade ininterrotte da ore ha portato il Po al livello più alto da inizio anno. Squadre dei vigili del fuoco hanno poi individuato il cadavere di un settantenne tra le macerie di un'abitazione crollata a Fontanelice (Bologna) a seguito di una frana generata dal. Disposto l'invio del team Usar (Urban Search and Rescue) dalla Toscana e unità cinofile. Le situazioni più critiche Bologna A Bologna la scorsa notte si è verificata un'altra piena del torrente ...

Sono complessivamente 400 gli interventi dei vigili del fuoco per ilin Emilia Romagna. Ravenna Il Comune di Ravenna ha lanciato una allerta per la possibile piena del fiume Montone con ...450 persone evacuate nella provincia di Ravenna A causa delle esondazioni da, le persone evacuate su tutta la provincia di Ravenna sono circa 450, in gran parte concentrate verso i confini ...il sindaco ha dichiarato "Non siamo ancora usciti dall', abbiamo fatto un passo avanti ... Ilha causato due frane nel territorio di Brisighella, in provincia di Ravenna. Una nella ...

Bologna, 3 maggio 2023 – Voli in ritardo di circa un'ora questa mattina all'aeroporto di Bologna, sempre a causa dell'ondata di maltempo che si sta abbattendo su Bologna e l'Emilia Romagna. Le forti p ... Le maggiori criticità nel ravennate e nel bolognese. La politica ...