Emergenza maltempo in Emilia Romagna Due morti

(Di mercoledì 3 maggio 2023) AGI - Sono almeno due le delche sta flagellando da ore l'. Un 80enne, del Ravennate, è stato travolto in bici dalle acque del fiume Senio mentre attraversava una strada chiusa. Tutta la regione è colpita da allagamenti e frane. Il torrente Sillaro, un affluente del Reno, è esondato e 35 famiglie sono state evacuate. La pioggia che cade ininterrotte da ore ha portato il Po al livello più alto da inizio anno. Squadre dei vigili del fuoco hanno poi individuato il cadavere di un settantottnne tra le macerie di un'abitazione crollata a Fontanelice (Bologna) a seguito di una frana generata dal. L'uomo, che viveva nell'abitazione, era da solo al momento della tragedia. Il secondo disperso che si temeva fosse con lui in realtà si trovava altrove. Le situazioni più critiche Bologna ...

Situazione critica a Faenza. Non si placa l'che da questa mattina sta colpendo la città, in provincia di Ravenna, dove ...... aiutando le amministrazioni dell'Emilia Romagna coinvolte dal. Rimane da risolvere il ... Dovremo essere bravi a farlo programmando come siamo bravi a reagire all''. Lo scrive in una ...... emessa nuova allerta meteo rossa Bonaccini chiama Meloni: 'Dichiarare lo stato dinazionale' Il Ministro Lollobrigida visita le aree colpite dalle alluvioni Iltravolge anche ...

Maltempo: Emilia Romagna verso lo stato di emergenza nazionale. Video il Resto del Carlino

Emergenza maltempo in Emilia-Romagna: a Faenza esonda il fiume Lamone, città completamente allagata. Tra gli edifici colpiti dall'alluvione anche la storica palestra della lotta olimpica ...FOTO - Meloni: 'Vicinanza alle popolazioni'. Scuole chiuse, treni fermi e circa 500 evacuati nel Ravennate (ANSA) ...