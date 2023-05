Emergenza maltempo | Autostrade per l’Italia fa il possibile per mantenere aperta la D14 verso Ravenna

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Ilsta colpendo diverse zone del territorio italiano, causando allagamenti e danni. In questo contesto,persi sta attivando per garantire l’accesso, una delle città più colpite dalla perturbazione. Aspi al lavoro per garantire la percorribilità della A14 Le squadre della Direzione di Tronco di Bologna diperL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: prorogata allerta meteo, aggiornamenti 5 novembre 2018 Giuseppe Liotta, trovato medico scomparso Neonata in pericolo salvata dall’Aeronautica Militare Previsioni Meteo 04/12/2019: è allerta gialla su Abruzzo Nuorese imbiancato, torna il ...

"Si pensa che tanta acqua così, tutta caduta in 48 ore e in maniera ininterrotta, non venisse giù da oltre un secolo": le parole di Bonaccini sull'in Emilia - ......per chiedere la dichiarazione dello stato dinazionale: faremo tutto ciò che serve per garantire assistenza e sostegno alle persone coinvolte, per i danni e le conseguenze delche ...Condividi su: Ilsta colpendo diverse zone del territorio italiano , causando allagamenti e danni. In questo contesto, Autostrade per l'Italia si sta attivando per garantire l'accesso verso Ravenna, una delle ...

Emergenza maltempo in Emilia Romagna. Esondano fiumi e torrenti, evacuazioni AGI - Agenzia Italia

"Si pensa che tanta acqua così, tutta caduta in 48 ore e in maniera ininterrotta, non venisse giù da oltre un secolo": le parole di Bonaccini sull'emergenza maltempo in Emilia-Romagna ...Bologna, 3 mag. (askanews) - "Siamo al lavoro per cercare di arginare una situazione che non ha precedenti storici" per "il livello di acqua caduta ininterrottamente per più di 48 ore". Attualmente "l ...