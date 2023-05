Eliminare fisicamente Zelensky | la risposta di Medvedev

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Dmitryha sparato a zero contro il presidente ucraino: "Dopo l'attacco terroristico di oggi, non ci sono altre opzioni se non l'eliminazione fisica di

2023 - 05 - 03 18:21:00 Medvedev: "Non resta cheZelensky" 'Dopo l'attacco terroristico di oggi, non ci sono altre opzioni se non l'eliminazione fisica di Zelensky. Non è nemmeno necessario firmare l'atto di resa incondizionata.03 mag 18:19 Medvedev: "Non resta cheZelensky" 'Dopo l'attacco terroristico di oggi, non ci sono altre opzioni se non l'eliminazione fisica di Zelensky. Non è nemmeno necessario firmare l'atto di resa incondizionata.

Roma, 3 mag. (askanews) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha negato oggi un attacco per colpire Mosca o il presidente russo Volodymyr Zelensky. Il leader di Kiev ha affermato, parlando in Fin ...