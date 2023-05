Eleonora Daniele | La donna deve splendere per se stessa

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 3 maggio 2023) «Avevo un lavoro in banca, lo lasciai per il Grande Fratello Mara Venier fu importante» Corriere della Sera, di Chiara Maffioletti, pag. 23 (…) La svolta però è arrivata con il «Grande fratello». Era il 2oo1. «Prima avevo lavorato come comparsa a “La sai l’ultima?”, con Gigi Sabani e Natalia Estrada, ma ancora credevo fossero esperienze momentanee: continuavo a lavorare in banca. C’era una mia collega che seguiva il “Grande Fratello” accanitamente e ricordo che pensavo fosse pazza per appassionarsi a quel programma. Non capivo il fenomeno. Poco tempo dopo mi sono presentata comunque ai provini». Presa. E da lì la sua vita ècambiata. «Subito dopo ho iniziato a fare le telepromozioni, per un paio d’anni. In quella occasione incontrai Mara Venier e fu molto carina con me: nelle promozioni mi avevano dato un altro nome, ma lei disse che non ero sbucata dal nulla, quindi dovevano chiamarmi ...