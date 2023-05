“Ecco perché ci sto insieme” Lui 75 anni e lei 29 | la famosa finisce asfaltata da critiche pesanti

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Co Ngan è una modella di 29che lavora appunto nel mondo della moda e della cosmetica. La giovane è molto nota sui social per la sua relazione con un uomo più grande di quarantasei. Wynn Katz è un imprenditore di 75, proprietario e designer del marchio Rough Roses. I due si sono conosciuti su Instagram nel 2019 e ovviamente la condivisione di foto e videoha portato a commenti, anche spiacevoli, da parte di tantissime persone. Co Ngan e Wynn Katz hanno iniziato a scriversi appunto nel 2019, per poi incontrarsi in Vietnam, quando l’imprenditore è partito per un viaggio di lavoro. Dopo essersi messihanno avuto diversi litigi che hanno portato alla rottura della coppia. Però poi nel 2021 i due si sono fidanzati ufficialmente e attualmente la loro storia d’amore ...