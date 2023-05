Eccesso di mortalità e shock economy | perché gli allarmismi sanitari allargano le diseguaglianze

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023) di Sara Gandini, epidemiologa biostatistica, Clementina Sasso, astrofisica, Fabrizio Tuveri, medico Sui media ormai si parla di guerra e non più di decessi in, ma nel 2022 in Ue l’diè stato del +19% rispetto al periodo pre-pandemico. In Italia ha superato il 2021, con picchi regionali come in Sardegna, dove l’nel 2022 è stato addirittura quasi doppio rispetto al 2020. Il sacrificio di intere generazioni di giovani, misure draconiane e aggressive campagne vaccinali hanno sicuramente fallito l’obiettivo di ridurre lanel lungo periodo, mentre la Svezia, con un approccio meno chiusurista, si è distinta per il minoredi(2%). Michael Levitt, Francesco Zonta e John P. A. Ioannidis in un recente articolo ...