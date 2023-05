(Di mercoledì 3 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) –SpA, già detentore del 64%a società, ha finalizzato e formalizzato l'acquisizione di un ulteriore 18%e quote azionariea new media agency piemontese, che con il controllo'82%a proprietà amplia così il suo ruolo di azionista di maggioranza.è una new media agency leader nel segmento Social&Web, SEO&Digital Analysis e Cross-Media. Fondata a Biella nel 2015, è stata tra le prime startup ad essere accelerata da Sellalab – l'Innovation Hub del Gruppo Banca Sella – per poi aprire una sede operativa a Torino nel 2019. L'oggi conta 30 professionisti e progetti sviluppati con numerosi brand, fra i quali: Emilgroup, Zegna Baruffa Lane Borgosesia, Banca Sella, Gruppo ...

... con questo aumento delle quote in Btrees,punta con ancora maggiore decisione sul mercato digitale e dei servizi online. Quindi possiamo dire, con un certo orgoglio, che Il gruppo...BTREES, new media agency diS.p. A. guidata dal CEO Christian Zegna, è stata confermata per il 2023 alla guida della comunicazione di Zegna Baruffa Lane Borgosesia , rafforzando così il suo ...anche l'importanza dell'internazionalizzazione, che è una priorità strategica per i prossimi ... Convergenze, Custom, D'Amico D&D Italia, Damiano, DIESSE Diagnostica Senese,, ECOPACK, ...

Ebano cresce in BTREES, holding detiene l'82% dell'agenzia La Nuova Sardegna

ROMA (ITALPRESS) – Ebano SpA, già detentore del 64% della società BTREES, ha finalizzato e formalizzato l’acquisizione di un ulteriore ...Ebano SpA, già detentore del 64% della società Btrees, ha finalizzato e formalizzato l'acquisizione di un ulteriore 18% delle quote azionarie della new media agency piemontese ...