Ebano cresce in BTREES | holding detiene l’82% dell’agenzia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) –SpA, già detentore del 64% della società, ha finalizzato e formalizzato l’acquisizione di un ulteriore 18% delle quote azionarie della new media agency piemontese, che con il controllo deldella proprietà amplia così il suo ruolo di azionista di maggioranza.è una new media agency leader nel segmento Social&Web, SEO&Digital Analysis e Cross-Media. Fondata a Biella nel 2015, è stata tra le prime startup ad essere accelerata da Sellalab – l’Innovation Hub del Gruppo Banca Sella – per poi aprire una sede operativa a Torino nel 2019. L’agenzia oggi conta 30 professionisti e progetti sviluppati con numerosi brand, fra i quali: Emilgroup, Zegna Baruffa Lane Borgosesia, Banca Sella, Gruppo Fini, Le Conserve della Nonna, Fabrick, Phyd-Adecco Group, Fintech District e molti ...

