È tutto molto strano Maria De Filippi sconcertata | cosa non torna

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Confusione a Uomini e donne diDenella puntata di oggi 2 maggio. Carla Belotti, infatti, sta conoscendo Claudio, nuovo cavaliere del programma. La conduttrice racconta dunque che i due si sono visti nella hall dell'hotel dove stava lei. E qui è accaduta unache non è piaciuta a Carla. Claudio infatti invece di pagare direttamente lui il conto ha dato alla dama una banconota da 20 euro. Una situazione che non è stata gradita da Carla che ha anche scoperto che intanto Claudio sta conoscendo pure Gabriella. Ma il cavaliere dà una versione completamente diversa dei fatti: i 20 euro li ha dati a Carla perché non c'era nessuno al bar e alla reception. Non solo. Secondo lui Carla è infastidita perché sa che sta uscendo anche con Gabriella: "Hai continuato a rompere le scatole sul discorso Gabriella. A un certo ...

Uomini e donne, "è tutto molto strano": Maria De Filippi sconcertata Liberoquotidiano.it

