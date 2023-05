E’ morto Alessandro D’Alatri

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 3 maggio 2023)D'Alatri (Instagram) Nella giornata odierna, mercoledì 3 maggio 2023, è venuto a mancare, regista, sceneggiatore e attore italiano. Aveva 68 anni.ha esordito come attore ne 1969, anno in cui ha preso parte al film Il ragazzo dagli occhi chiari di Emilio Marsili. L’anno seguente era, invece, nel cast de Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica. Dopo essersi dedicato a più di 100 spot pubblicitari in qualità di regista, l’uomo ha poi firmato il suo primo film sul grande schermo nel 1991 intitolato Americano rosso, che l’ha portato a vincere il David di Donatello e il Ciak d’Oro come miglior film d’esordio. Da allora sono arrivati diversi film per il cinema: da Senza pelle con Kim Rossi Stuart a Casomai, dove ha diretto Fabio Volo e Stefania Rocca. Tra le sue regie ...