È morto Alessandro D’Alatri | regista de “I bastardi di Pizzofalcone” e “Il commissario Ricciardi”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Èil: aveva 68 anni Èall’età di 68 anni, tra le altre cose, delle fiction di successo Idie Il. Dopo aver iniziato la carriera come attore, recitando anche ne Il giardino dei Finzi Contini di Vittorio De Sica, nei primi anni Ottanta passa alla regia realizzando più di 100 spot pubblicitari che ottengono ottimi riconoscimenti. La sua opera prima daè Americano rosso, con il quale vince il David di Donatello e il Ciak d’Oro come miglior film esordio. Nel 1993 dirige Senza pelle, che vede Kim Rossi Stuart nel ruolo di protagonista, con il quale lavora ...

oggi per malattia il registaD'Alatri. Romano, 68 anni, ha firmato molti film, da Americano Rosso a La Febbre, fiction tv come I bastardi di Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi e ...D'Alatri, regista di molti film per il cinema come Senza pelle con Kim Rossi Stuart e tanti successi televisivi come I bastardi di Pizzofalcone, Il commissario Ricciardi e Un ...D'Alatri , regista e sceneggiatore romano, èa 68 anni nella notte. Le cause della morte restano sconosciute. Tra i suoi lavori Il Commissario Ricciardi, Un professore, Mettici la ...

È morto Alessandro D'Alatri, regista di 'Senza pelle' e 'I bastardi di Pizzofalcone' la Repubblica

Gli inizi come attore poi il passaggio dietro la macchina da presa. Ha lanciato la carriera cinematografica di Fabio Volo, che ha esordito sul grande schermo in «Casomai» ...E' morto il regista Alessandro D'Alatri, una triste notizia per tutti i lavoratori della serie Commissario Ricciardi ...