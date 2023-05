È morto Alessandro D' Alatri | regista de I bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi

oggi per malattia il registaD'Alatri. Romano, 68 anni, ha firmato molti film, da Americano Rosso a La Febbre, fiction tv come I bastardi di Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi e ...D'Alatri, regista di molti film per il cinema come Senza pelle con Kim Rossi Stuart e tanti successi televisivi come I bastardi di Pizzofalcone, Il commissario Ricciardi e Un ...D'Alatri , regista e sceneggiatore romano, èa 68 anni nella notte. Le cause della morte restano sconosciute. Tra i suoi lavori Il Commissario Ricciardi, Un professore, Mettici la ...

È morto Alessandro D'Alatri, regista di 'Senza pelle' e 'I bastardi di Pizzofalcone' la Repubblica

CREMONA - Alessandro D’Alatri, regista di molti film e di serie tv di successo, è morto a 68 anni. Tra le sue opere, si ricordano Americano Rosso, per cui ha vinto il David di Donatello come miglior ...Gli inizi come attore poi il passaggio dietro la macchina da presa. Ha lanciato la carriera cinematografica di Fabio Volo, che ha esordito sul grande schermo in «Casomai» ...