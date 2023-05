È morto Alessandro D’Alatri | il regista romano de ‘I bastardi di Pizzofalcone’ aveva 68 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Lutto nel mondo del cinema a causa della morte di. L’uomo68e nella sua carriera ha diretto molti film per il cinema quali, ad esempio: Senza pelle con Kim Rossi Stuart nonché numerosi successi televisivi come Idi Pizzofalcone, il commissario Ricciardi e Un professore. Ivano Marescotti muore a 77stroncato da una lunga malattia: lutto nel mondo del cinema ÈilL’uomo èoggi a seguito di una malattia. La sua carriera è iniziata da giovanissimo prima come attore e poi comepubblicitario. Settore quest’ultimo nel quale si è fatto le ossa e quando, nel 1991, ha debuttato sul grande schermo con ...