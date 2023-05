È emergenza maltempo in Emilia-Romagna

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sono 400 gli interventi dei vigili del fuoco per ilin. Allagamenti a Faenza per la rottura degli argini del fiume Lamone, con evacuazione, a scopo precauzionale, di alcune abitazioni. Abitazioni evacuate precauzionalmente anche nel Ravennate, a Dovadola (FC) per una frana, a Monzuno e Castel San Pietro (BO) per allagamenti. Sono oltre 400 gli interventi compiuti finora dai Vigili del fuoco a causa dell’ondata diche ha colpito l’Inviate in rinforzo sezioni operative vigili del fuoco da Veneto e Lombardia, mezzi anfibi da Lombardia e mezzi movimento terra dalla Toscana. In particolare, sono partiti dal Comando di Milano alle 6 di questa mattina, due mezzi con 7 Vigili del Fuoco della colonna mobile per l’alluvione che sta interessando la ...

Allagamenti, frane, strade chiuse o impraticabili: l'in Emilia - Romagna ha le dimensioni di un'alluvione. La pioggia che cade ininterrotte da ore ha portato il Po al livello più alto da inizio anno. Molti corsi d'acqua sono esondati. ...BOLOGNA - Proseguono le attività Anas per fronteggiare l'che da ieri sta interessando l'Emilia Romagna. Sulla strada statale 9 'Via Emilia' è chiuso, per esondazione del fiume Senio, il tratto dal km 69,425 al km 69,625 a Castel Bolognese,...'Stiamo seguendo con attenzione l'che sta colpendo in particolare l'Emilia Romagna, dove è stata dichiarata l'allerta rossa " spiegano il presidente della Regione Liguria e l'...

GENOVA - Regione Liguria è vicina all'Emilia-Romagna, colpita in queste ore da una intensa ondata di maltempo, che ha visto forti temporali, fiumi esondati e famiglie sfollate . Centinaia di famiglie ...Firenze, 3 maggio 2023 - Sono partite squadre dei Vigili del fuoco anche dalla Toscana per l'emergenza maltempo in Emilia Romagna. Per prestare soccorso in molte parti della regione afflitta dalle pio ...