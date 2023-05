Dzeko in scadenza | l’Inter valuta sul suo futuro Le premesse – TS

(Di mercoledì 3 maggio 2023)ragiona suldi, indi contratto a giugno. Intanto, spiega TuttoSport, il club nerazzurra attende di conoscere le sorti della stagione.– Giugno si avvicina e il contratto di Edinconsta per scadere. Attualmente la cifra guadagnata dall’attaccante bosniaco è pari a circa 5 milioni di euro netti a stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di TuttoSport il dialogo fra la società nerazzurra e il Cigno di Sarajevo è al momento bloccato. Si attende, almeno, di sapere come si chiuderà la Coppa Italia e, soprattutto, di capire seriuscirà ad accedere alla Champions League il prossimo anno. Difficilmente, infatti, senza la partecipazione alla competizione europea...

Per il resto, Edinè indi contratto, Romelu Lukaku è in prestito dal Chelsea e, dunque, dovrebbe tornare a Londra mentre Joaquin Correa non ha convinto e per questo motivo sarà ceduto.Al momento, infatti, in rosa ci sono due soli attaccanti di proprietà (Lautaro e Correa), considerato che Edinè indi contratto e a maggio verrà deciso pure con lui il da farsi. ...... in attacco è ancora ballottaggio trae Lukaku per affiancare Lautaro Martinez. Il tecnico ... dobbiamo essere bravi a isolarci'.'Abbiamo diversi giocatori in, però li vedo lavorare bene ...

