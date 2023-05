Duplice omicidio in provincia di Treviso | guardia giurata uccide fratello e cognata

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Subito dopo l', laha contattato il 112 per consegnarsi e ora si trova in carcere. Ancora da capire il movente

Il tragico gesto di un 50enne di professione guardia giurata E' stato arrestato peril fratello del 62enne, ucciso insieme alle moglie di 57 anni, in un'abitazione a Paese, in provincia di Treviso. La coppia è stata colpita da svariati colpi d'arma da fuoco. I ...TG Veneto News.a Paese nel Trevigiano: guardia giurata uccide a colpi di pistola il fratello e la cognata, poi confessa. E' stato arrestato dai carabinieri. La tragedia nell'azienda agricola di ...Trevigiano, coppia trivellata di colpi di pistola alla schiena. Confessa il fratello dell'uomo È stato fermato un uomo per ildi un uomo e una donna , trovati morti oggi all'interno della loro abitazione a Paese (Treviso). L'ipotesi dell'- suicidio, inizialmente presa in considerazione, è stata poi ...

Duplice omicidio a Paese, trovati morti marito e moglie. Fermato il fratello dell'uomo RaiNews

Subito dopo l'omicidio, la guardia giurata ha contattato il 112 per consegnarsi e ora si trova in carcere. Ancora da capire il movente ...Follia e duplice omicidio a Paese, in provincia di Treviso. Una guardia giurata di 51 anni, Massimo Pestrin, ha ucciso il fratello Lino e la cognata Rosanna Trento, rispettivamente di 63 e 56 anni. Li ...