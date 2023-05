Dune | Parte Due | l’analisi del trailer del film di Denis Villeneuve

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 3 maggio 2023) È appena uscito il primo, attesissimodiDue di, sequel deldel 2021 con Timothy Chalamet e adattamento della seconda metà del celebre romanzo di Frank Herbert. Ripercorriamolo un passo alla volta, cercando di svelare quante più informazioni possibili con i pochi fotogrammi a nostra disposizione. Non abbiamo certo intenzione di anticipare il contenuto delo di fare alcun genere di spoiler, ma ovviamente per decodificare ilfaremo ricorso alle informazioni di cui disponiamo dalla lettura del romanzo e dalla visione deldel 1984 di David Lynch, che adattava l’intera storia in poco più di due ore. Ecco la nostra analisi deldi: ...