Due bambine accoltellate a scuola | hanno 7 e 8 anni | una è gravissima Arrestato l' assalitore

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Orrore a Berlino dove duedi 7 e 8sono statein unadi Neukoelln, nella città tedesca: almeno una delle due sarebbe in gravi condizioni, l'altra è invece ferita in ...

sono state ferite in modo grave da un uomo che ha condotto un attacco con il coltello in una scuola evangelica di Neukölln, a Berlino . La notizia è stata diffusa dalla polizia tedesca. ...Orrore a Berlino dovedi 7 e 8 anni sono state accoltellate in una scuola di Neukoelln, nella città tedesca: almeno una dellesarebbe in gravi condizioni, l'altra è invece ferita in modo serio, secondo ...di sette e otto anni sono state accoltellate in una scuola evangelica di Berlino in Mainzerstraße, nel quartiere centrale di Neukölln. Una di loro è in pericolo di vita , l'altra è stata ...

Berlino, due bambine accoltellate a scuola: gravi TGCOM

Orrore a Berlino dove due bambine di 7 e 8 anni sono state accoltellate in una scuola di Neukoelln, nella città tedesca: almeno una delle due sarebbe in gravi condizioni, l'altra ...Due bambine sono state ferite in modo grave da un uomo che ha condotto un attacco con il coltello in una scuola evangelica di Neukölln, a Berlino. La notizia è stata diffusa dalla polizia tedesca.