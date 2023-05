Droni sul Cremlino Ucraini o partigiani russi | comunque la Russia non è messa bene

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Sono tre le ipotesi per il presunto attentato a Mosca: mossa dimostrativa di Kiev, terrorismo interno o operazione false flag di Putin. Le opinioni di Alegy, Galeotti e Tafuro Ambrosetti

Medvedev tuona: "Non resta che eliminare Zelensky" Contestualmente il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, vieta l'utilizzo di droni nel cielo della capitale, per non 'complicare' il lavoro delle forze dell'ordine. "Chi c'è dietro l'attacco al Cremlino"

Mosca: "Droni ucraini contro il Cremlino, Putin illeso. Valuteremo ritorsioni". Strage a Kherson la Repubblica

"Kiev mercoledì notte ha cercato di colpire con droni sulla residenza del Cremlino di Vladimir Putin". Lo ha riferito l'amministrazione presidenziale citato dai media russi Tass e Ria Novosti. "Due veicoli ..."