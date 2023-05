Droni sul Cremlino | secondo l’ex deputato della Duma | Ponomarev | “Kiev non c’entra” | sarebbe opera di un gruppo di “partigiani russi”

...59vietati nel cielo di Mosca 13:48 Tentato attacco dial Cremlino, Putin illeso 12:25 ...06 Viceministri della Difesa di Mosca e Kiev venerdì a Istanbul per l'accordograno 00:00 Cina e ...Ma da Kiev arriva la smentita: 'Per quanto riguarda iCremlino, è tutto prevedibile... La Russia sta chiaramente preparando un attacco terroristico su larga scala'. Lo scrive su Twitter il ...Nella nota si riferisce anche che isarebbero stati messi fuori uso da 'servizi speciali' russi attraverso l'uso di radar elettronici. Video diffusi sui social network, non verificati, mostrano ...

Mosca: "Droni ucraini contro il Cremlino, Putin illeso. Valuteremo ritorsioni". Strage a Kherson la Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...