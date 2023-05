Droga | indagine Dda Milano | 40 arresti per associazione e traffico internazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 maggio 2023), 3 mag. (Adnkronos) - I finanzieri del Comando Provinciale di, nell'ambito di un'attività dicoordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della locale Procura della Repubblica, stanno eseguendo un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal Gip del Tribunale di, a vario titolo, nei confronti di 40 soggetti. L'odierna attività denominata “Money Delivery”, ha permesso di individuare due distinte associazioni finalizzate aldi cocaina, marijuana, hashish ed altre droghe sintetiche, destinate al mercato nazionale, prevalentemente quello lombardo, delle quali una attiva in un quartiere della città die l'altra operante in Lombardia ed in Nord Europa. Sono in corso perquisizioni su tutto il territorio nazionale con il ...