Dove e a che ora vedere il Giro d’Italia 2023 in tv? Orari e canali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Al via la 106esima edizione de il! Saranno 18 le frazioni in linea e 3 cronometro individuali, per un evento davvero imperdibile e che rappresenta una tappa obbligata per tutti gli appassionati di ciclismo. Ma non solo. In occasione di questa 106esima edizione, la copertura televisiva, in chiaro e in abbonamento, sarà vasta. Ora la seguente domanda sorge spontanea:e a che ora sarà possibilel’edizionedel, quando inizia e quando finisce: partenza, tappe,e percorsoilin diretta tv Prenderà il via da sabato 6 maggio ...