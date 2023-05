Dormire con la luce accesa fa bene o male?

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Vi sarà capitato almeno una volta nella vita dicon la. Fa? In pochi conoscono gli effetti che tale abitudine può avere sul nostro corpo. Può causare dei danni laartificiale? Beh, la regolazione del sonno è fondamentale per la nostra vita. Proprio per questa ragione dobbiamo tener conto anche dell’ambiente che ci circonda quando siamo al letto a riposare. Bisogna prestare attenzione ai dettagli. Ecco cosa dice la scienza… Leggi anche: Aereo caduto in Italia: ecco chi c’era a bordo. È morto carbonizzato Leggi anche: Pensioni, la bellissima notizia per gli italiani: aumenti in arrivo Per ilssere del sonno vanno presi in considerazione diversi fattori. Uno di questi è l’esposizione allae ...