Donna uccisa a colpi di kalashnikov | 10 regioni in allerta meteo e le altre notizie per iniziare la giornata

COSENZA. Unadi 49 anni è stataa colpi di fucile a Sibari, nel comune di Cassano allo Ionio, nel Cosentino. La vittima è Antonella Lopardo, e l'omicidio è avvenuto dopo le 22 di ieri. Da quanto è ...Secondo le prime ricostruzioni, laè statacon un'arma a canna lunga, probabilmente un fucile Kalashnikov. Lopardo si trovava in casa in contrada Ciccotonno insieme a suo marito, già ...Unaè stataa colpi d'arma da fuoco in contrada Ciccotonno di Cassano allo Ionio, nell'alto Cosentino. La, Antonella Lopardo, di 49 anni, sarebbe statacon un'arma lunga e non è ...

Donna uccisa in Calabria, ipotesi delitto di 'ndrangheta Agenzia ANSA

"L'uomo – come spiegato dalla Procura dopo il fermo, poi convalidato dal Gip – raccontava di un'aggressione subita da soggetti sconosciuti con un coltello e durante la quale la donna era stata uccisa ...