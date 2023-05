Dl Lavoro | Ichino | “Contenuti pratici molto modesti | insufficiente chiarezza testo legislativo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il giuslavorista: "Ma taglio cuneo fiscale va nella direzione giusta, speriamo strutturale" “Idel decreto sono: c’è qualche cosa di positivo e qualche cosa di negativo, ma in entrambi i casi in piccole dosi. In altre parole, la quantità del cambiamento effettivo è limitata. Decisamente, invece, è il mio voto per quel che riguarda lae la leggibilità del nuovo. O almeno della bozza datata 1° maggio, di cui dispongo: perché pare che neppure questa sia quella definitiva”. Così, con Adnkronos/Labitalia, il giuslavorista Pietrosul dlapprovato dal governo nel corso del cdm dello scorso 1° maggio. Il taglio del cuneo fiscale contenuto ...