Dl Lavoro | Bottoni consulenti tributari | “Cuneo fiscale inverte rotta | non è giudizio politico ma tecnico”

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il presidente Ancot: "Speriamo che la manovra sia in futuro rifinanziata e che questo sia l’inizio di una politicache non tagli solo ilma anche le imposte" “Sul dle, in maniera specifica, sul, siamo soddisfatti, anche perché si tratta di tematiche per le quali l’Ancot, Associazione nazionale, si è battuta nel corso degli anni, con azioni e proposte concrete nelle varie audizioni delle commissioni Finanze e Tesoro”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia il presidente Ancot, Celestino. “Nel momento in cui l’inflazione – sottolinea – erode il potere d’acquisto dei cittadini, qualsiasi provvedimento che lo incrementi è positivo. Consideriamo questa un’inversione di ...

...di una politica fiscale che non tagli solo il cuneo fiscale ma anche le imposte" "Sul dle, ... Lo dice all'Adnkronos/Labitalia il presidente Ancot, Celestino. "Nel momento in cui l'...È la stanza deiad esser diventata, metaforicamente parlando, il Pd. Il paradosso è che a ... I tre cortocircuiti:Al lettore dotato di buon senso, basterà passare in rassegna le ...... i tailleur dritti con un twist fashion (qui il doppiopetto smanicato coid'oro, forse poi ... Come si fa a prestare attenzione a tutti i provvedimenti a temac he il (la) premier Giorgia ...

Dl Lavoro, Bottoni (consulenti tributari): "Cuneo fiscale inverte rotta ... Entilocali-online

"Nel momento in cui l'inflazione - sottolinea - erode il potere d'acquisto dei cittadini, qualsiasi provvedimento che lo incrementi è positivo. Consideriamo questa un'inversione di rotta: non è un ...Botton dog, i cani che comunicano pigiando dei bottoni. Questi sono conosciuti come “cani pulsante”: lo studio ...