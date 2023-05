(Di mercoledì 3 maggio 2023) Le politiche attive e la riforma della contrattazione aziendale fra i temi principali della due giorni di confronto organizzata da JobsLab Synergie Il Dlappena approvato, il reddito di cittadinanza, le politiche attive del, la riforma della contrattazione aziendale, l’inflazione. Questi alcuni dei temi che verranno affrontati i prossimi 12 e 13 maggio a(Alba),sede dell’Università di Scienze Gastronomiche, in occasione del secondo “sul” organizzato da JobsLab Synergie, il laboratorio per le politiche dele le relazioni industriali guidato da Giuseppe Garesio – con il sostegno di ...

Questi alcuni dei temi che verranno affrontati i prossimi 12 e 13 maggio a(Alba), nella sede dell'Università di Scienze Gastronomiche, in occasione del secondo "Forum sulnella ...... ma formativo Ore 14.30 con la partecipazione di docenti e allievi di Alma, Castalimenti, Congusto, Università di, Istituto alberghiero Falcone, Immaginazione e, Piazza dei Mestieri, ...... allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, in Grecia per poi essere internato in un campo diin Germania. Dopo la guerra è stato ae ha concluso la sua carriera tra Canelli e Asti.

Dl lavoro, a Pollenzo il "Forum sul Lavoro nella società attiva" Adnkronos

Le politiche attive e la riforma della contrattazione aziendale fra i temi principali della due giorni di confronto organizzata da JobsLab Synergie ...A Garessio sono stati festeggiati i 105 anni del carabiniere, astigiano d'adozione, Renato Quaglia, Cavaliere al merito della Repubblica. (ANSA) ...