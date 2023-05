Dl Cutro sta per diventare legge | governo incassa la fiducia alla Camera

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Illasul dl, il provvedimento varato all'indomani della tragedia dei migranti sulle coste calabresi. I sì sono stati 213, i no sono stati 133. Domani mattina a Montecitorio è atteso il via libera al provvedimento, nel testo arrivato dal Senato. Il decreto è in seconda lettura e con l'ok di Montecitorio diventadello Stato. D'altronde, ilMeloni non vuole sorprese dato che il dlscadrà il 9 maggio, tra appena sei giorni.

Il 'decreto' contiene una parziale riduzione della protezione sociale rivolta, a livello ... Oggettivamente sipuntando a demolire il sistema dell'accoglienza diffusa, e pare evidente che ...... non attivando i dovuti soccorsi, come è successo a; mettendo in atto respingimenti, come ... di cui sisempre più parlando, di costruzione di un CPR in Toscana. Ringraziamo gli equipaggi di ...La Libia, i decreti e altri incubi," evento dedicato alle storie di chi parte e di chinel ... soprattutto in un momento storico in cui, con il decreto "" del governo, l'attività delle ...

Michele Affidato ha realizzato la “rosa d'oro” per il SS Crocifisso di ... Corriere della Calabria

Il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sul dl Cutro. Lo ha annunciato in Aula il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. La seduta è stata sospesa e riprenderà al termi ...Giorgia Meloni anche in occasione del decreto Lavoro si è sottratta alle domande dei giornalisti affidandosi a un video social: da quasi due mesi niente più conferenze stampa.