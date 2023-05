Divorzio Totti-Blasi | l’ex giallorosso ottiene lo sfratto del centro sportivo La Longarina

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Altro giro, altro capitolo della vicenda legata alfra Francescoed Ilary. Dopo la richiesta degli alimenti della showgirl,glorioso capitano della Roma ha ottenuto lodelLa, che sarebbe stato gestito senza il consenso dello stessodalla famiglia della. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’effetto sarà immediato: la sorella di Ilary, Silvia, dovrà lasciare la struttura di cui è attualmente a capo e che lo sarà fino a giugno. Da giugno in poi, infatti, tutto tornerà ad essere gestito dalla famiglia di Francescoche aveva acquistato l’area nel 2003 da un altro ex romanista come Angelo Orazi. SportFace.

, dunque, ha dovuto adire a vie legale e chiedere lo sfratto, ottenuto dal giudice della sezione Locazioni del Tribunale di Roma che ha emesso l'ordinanza e che sarà esecutiva il prossimo 30 ...La Blasi non è intenzionata a restituire i preziosi orologi che invece Francescovuole riavere a tutti i costi. Sarà ancora una volta il giudice a dire l'ultima parola. Ilvede invece ...Ma con l'inevitabileha chiesto di potere rientra in possesso della struttura sportiva di cui è proprietario. Non ottenendo risposte in cambio, il Pupone ha deciso di rivolgersi al ...

Divorzio Totti-Blasi, l'ex capitano ottiene lo sfratto del centro sportivo La Longarina Repubblica Roma

Stando al Corriere, entro il 30 giugno Totti tornerà in possesso del centro sportivo alla Longarina, togliendolo alla famiglia Blasi ...Piccola vittoria di Francesco Totti nella causa di divorzio con Ilary Blasi. L'ex giocatore "sfratta" la famiglia della ex.