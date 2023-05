“Distruzione ovunque” La regione devastata dal maltempo | centinaia di evacuati | città sommerse | fiumi esondati e un morto

(Di mercoledì 3 maggio 2023)ed evacuazioni in corso, a scopo precauzionale, di alcune abitazioni dell’Emilia Romagna. Disagia Faenza (Ravenna) per l’esondazione del Lamone si legge sul profilo Twitter del vigili del fuoco che stanno inviando rinforzi da fuori. Un’abitazione è crollata a Fontanelice, in provincia di Bologna, a seguito di una frana. Un uomo di 80 anni èquesta mattina a Castel Bolognese (Ravenna), travolto dalle acque del Senio esondato. A causa della circolazione dei treni è sospesa tra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo, Lavezzola e Mezzano. “In corso l’intervento dei tecnici e delle Forze dell’Ordine. Allo stato attuale potrebbe non essere possibile garantire la prosecuzione del viaggio”, si legge su sito di Trenitalia. “I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono ...

...tutte le istituzioni statali e i 'signori' è talmente diffusa ed esacerbata da straripare... nell'odio contro i signori, nel disprezzo dell'autorità e nello spirito diper cui non ......la situazione e nei paesi occupati delle armate nazifasciste dell'Asse si sviluppòla ... fu estremamente attiva e portò a segno azioni di sabotaggio clamorose quali ladel carico di ......polacco Raphael Lemkin per indicare 'l'insieme di azioni progettate e coordinate per la... esclusi e scacciati,si trovino, come non si stanca di sottolineare il professor Santino ...

Ercolano fu investita da una nube di gas mortale a 500° C dopo l ... Fanpage.it

Un ufficiale militare ucraino ha confermato su Twitter la notizia: alcuni soldati di Mosca stanno utilizzando tecniche rudimentali, ma efficaci, per non essere individuati ...Stefano Rebora, presidente dell'ong Music for Peace e tra gli italiani evacuati ieri da Khartoum, racconta all'Adnkronos quanto visto nella capitale del Sudan durante il tragitto dal ...