Disco Infero | “I The Elite dovrebbero essere licenziati se si rifiutano di lavorare con CM Punk”

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 3 maggio 2023) CMè senza dubbio uno dei lottatori più controversi del settore in questo momento. Con il suo ritorno ormai inevitabile in AEW, i report hanno suggerito che i Thenon voglianocon. Ora sembra che circoli la voce del voler licenziare i Theper essersi rifiutati dicon CM. CMdi sicuro non ci è andato piano nel post All Out con i The, scegliendo di buttare fuori tutto quello che aveva da dire a riguardo. In seguito sarebbe entrato in una rissa con i Thee ha cambiato il corso della AEW in grande stile. CMnon è stato visto da All Out dello scorso anno e i fan si sono chiesti quando sarebbe tornato. È stato poi riferito che il ...