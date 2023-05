due giovani della provincia di Pordenone. Sabato notte erano andati alla discoteca Palmariva di Fossalta di Portogruaro. Dopo la serata, la coppia ha pensato di appartarsi in auto...Un brutto episodio è andato in scena nelle scorse ore in Coppa di Germania tra Friburgo e Lipsia . Dagli spalti, infatti, i tifosi di casa hanno effettuato un lancio di oggetti e, in questo caso, di ...E' accaduto ad un cittadino sanremese che ci ha contattatoraccontare la sua: "Sono stato all'ufficio postale7/8 giorni consecutivi " ci ha detto " e, ogni volta mi hanno detto ...

Disavventura per André Silva: colpito da una moneta in Friburgo-Lipsia ItaSportPress

Nelle ultime ore l'ex cavaliere di Uomini e Donne Alessandro Vicinanza ha rotto il silenzio sui social riguardo ai rumors su lui e Ida Platano.L’influencer Marco Togni avrebbe rischiato di andare a Bali anziché a Bari. Leggi tutta la notizia nell’articolo!