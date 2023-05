(Di mercoledì 3 maggio 2023)- È scattato il conto alla rovescia , forse quello definitivo, per lodel. Rimandata dopo il pari al 'Maradona' contro la Salernitana, la festa azzurra potrebbe arrivare oggi (...

NAPOLI - È scattato il conto alla rovescia , forse quello definitivo, per lodel Napoli . Rimandata dopo il pari al 'Maradona' contro la Salernitana, la festa azzurra ... segui intutti ......43:12 Milan - Cremonese, la2023 - 05 - 03 19:42:39 Verona - Inter, la2023 - 05 - ... 2023 - 05 - 03 18:29:13 Spalletti: "Loce lo assaporiamo piano piano" ' Ce lo stiamo ......Romagnoli - vogliono tornare al successo dopo i due ko di fila contro il Torino e contro l'Inter per riprendersi il secondo posto in classifica e rimandare almeno a domani la festadel ...

Diretta Scudetto Napoli, ci siamo Segui tutti gli aggiornamenti LIVE Corriere dello Sport

49 ' - FRATTESI FA TREMARE LA TRAVERSA! Palla geniale di Berardi per l'inserimento del numero 16 che va a calciare col sinistro, sbattendo sulla parte alta del legno. 44' - Problema al flessore della ...I tifosi azzurri 'appesi' al risultato di Lazio-Sassuolo: se i biancocelesti non vincono sarà tricolore, altrimenti alla squadra di Spalletti basterà un punto a Udine. La città intanto è pronta per la ...