Diretta Napoli | Scudetto ancora rimandato | tutti gli aggiornamenti LIVE

- È scattato il conto alla rovescia , forse quello definitivo, per lo scudetto del. Rimandata dopo il pari al 'Maradona' contro la Salernitana, la festa azzurra è stata ancora ......Tona in campo oggi la Serie A , con ilpronto alla festa scudetto: tricolore aritmetico per gli azzurri se la Lazio non vincerà all'Olimpico In campo Lazio - Sassuolo 2 - 0Milan - Cremonese 0 - 0, Monza - Roma 1 - 1 ...Il, comunque, avrebbe un'altra chance di conquistare lo scudetto in questa 33esima giornata: domani, nel match delle 20.45 a Udine, basterebbe un pareggio. La squadra tornerebbe campione d'...

03.05 21:03 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Inter 0-5: live report e dettagli 03.05 21:02 - DIRETTA ONLINE - Serie A, Lazio-Sassuolo 1-0: live report, formazioni e dettagli 03.05 21:00 - DIR ...92' - RADDOPPIO LAZIO CON BASIC! Brutta palla persa in uscita dal Sassuolo: Zaccagni approfitta dell'errore di Matheus Henrique per servire il centrocampista croato che batte in uscita Consigli. 22.51 ...