Diminuisce lo sconto in bolletta | il prezzo del gas schizza alle stelle

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Bollette del gas, tornano a salire i prezzi. Nell'aggiornamento diffuso dall'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il conto per le famiglie tornerà ad aumentare dopo alcuni mesi di calo, nonostante prosegua anche nel primo mese di primavera la leggera riduzione delmedio all'ingrosso. A pesare causando un aumento del 22,4% rispetto a marzo è la riduzione della componente dicome stabilito nell'ultimo decreto bollette approvato dal governo il 31 marzo. In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (maggio 2022-aprile 2023) è di 1.532,49 euro, registrando un -3,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (maggio 2021- aprile 2022). Secondo il presidente Arera Stefano Besseghini, però, nella pratica l'aumento sarà «probabilmente percepito meno perché arriva nel ...