Diffidati Juventus-Lecce | i bianconeri a rischio squalifica in vista dell’Atalanta

Leggi su sportface

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Un solo punto nelle ultime quattro partite per la, cha ha bisogno di ripartire con un successo nel match dell’Allianz Stadium contro ilvalevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una gara estremamente importante per le ambizioni Champions League del. Gli uomini di Massimiliano Allegri nel prossimo turno affronteranno l’Atalanta e, indi questa importante partita, la squadra piemontese dovrà fare attenzione ai cartellini gialli: nella lista deici sono Juan Cuadrado, Danilo, Leandro Paredes. SportFace.