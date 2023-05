La statistica Con il gol del momentaneo 1 - 0 nella sfida del campionato di Serie A dell'Arechi contro la Fiorentina, Boulayediventa il miglior marcatore della Salernitana nel massimo campionato ...Con il gol messo a segno contro i viola,è diventato il miglior marcatore del club granata in Serie A in una singola stagione con 13 reti . Il numero 29 della Salernitana ha superato dunque Di ...Commenta per primo Quello realizzato da Boulayeper l'1 - 0 contro la Fiorentina è il 13esimo gol stagionale per l'attaccante senegalese, che è ... superando il precedentestabilito da Marco ...

Dia da record, è nella storia della Salernitana. Ecco perché Corriere dello Sport

Guardiani della Galassia Vol. 3 ci porterà per un'ultima volta in viaggio con i Guardiani di James Gunn. Il film è arrivato al cinema, oggi 3 maggio, ma ha già battuto un nuovo record. Ecco quale!Positiva l'economia italiana con il Pil del primo trimestre che ha segnato un incremento dello 0,5%, ma il debito balza verso un nuovo record ...