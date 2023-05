Decreto di assunzione al bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi all’Avviso Pubblico Azione “Next Generation Classrooms

(Di mercoledì 3 maggio 2023) In allegato un format didialcollegati– Trasformdelle aule in ambienti innovativi di apprendimento” – PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”. L'articolo .

...raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del... Quindi l'ordine didalle GM STEM è il seguente: vincitori STEM 2021 (se ancora da ......elimina gli inutili appesantimenti burocratic i al momento delle assunzioni previsti dal... Non può diventare un mero strumento di incentivo all', per di più limitato ad alcuni settori"...In base all'ultima bozza dell'offerta di lavoro sarà considerata congrua ricevuta tramite ... Confermato lo sgravio fino a 3mila euro per l'autoimpiego e quello del 60% per l'di ...

Decreto lavoro approvato: tutte le misure Fiscoetasse

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – /// DECRETO LAVORO, URZÌ (FdI): DAL GOVERNO AIUTI CONCRETI ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE “Il Decreto lavoro v ...“Finalmente sembra avviarsi verso l'apertura la Stroke unit all'ospedale di Sciacca a quattro anni dal decreto assessoriale 2057 del 2019 con cui, su sollecitazione della presidenza della commissione ...