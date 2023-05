Decathlon compie 30 anni in Italia e accelera sulla sostenibilità

(Di mercoledì 3 maggio 2023) MILANO (ITALPRESS) –festeggia 30di presenza in. Lo fa con un impegno ancora più significativo, riducendo l'impatto ambientale dei suoi prodotti, dalla valorizzazione dell'usato al noleggio e alla riparazione.Secondo una ricerca condotta da Ipsos per indagare le abitudini sportive nel Paese, la quota deglini che si dichiarano interessati a sport e attività fisica è pari al 72%.Dai dati dell'indagine Ipsos emerge inoltre comeabbia accompagnato lo sviluppo della pratica sportiva in: l'87% degli intervistati ha visitato i negozialmeno una volta nell'ultimo anno, e l'incremento della rete di negozi e la crescita deglini che si dichiarano sportivi abituali seguono la stessa tendenza ...

Italia raddoppierà la spesa in comunicazione entro il 2026 Con l'obiettivo di affermarsi come global sports brand nel mondo ,prepara il lancio - anche in Italia - di una campagna ...Progetto Vita25 anni In occasione del 25° anniversario, saranno organizzati due eventi: ..., Tennis Borgotrebbia, Virtus, Bakery Basket, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, Yama ...Italia raddoppierà la spesa in comunicazione entro il 2026 Con l'obiettivo di affermarsi come global sports brand nel mondo ,prepara il lancio - anche in Italia - di una campagna ...

Decathlon compie 30 anni in Italia e svela la nuova brand purpose ... Engage

MILANO (ITALPRESS) – Decathlon festeggia 30 anni di presenza in Italia. Lo fa con un impegno ancora più significativo, riducendo l’impatto ambientale dei suoi prodotti, dalla valorizzazione dell’usato ...Affermarsi come global sports brand e come promotore di un modello di economia circolare è la nuova mission dell'azienda. Claudio Manzoni: «Prossima campagna multimediale al via in estate» ...