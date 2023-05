De Vito saluta l’Avellino | accordo con la società per la risoluzione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEnzo De. Come trapelato nelle scorse ore, il direttore sportivo dopo un anno e mezzonuovamente i lupi. Nel pomeriggio l’avvocato di Capriglia Irpina ha avuto modo dire tutti al Partenio-Lombardi. Trovato l’per ladel contratto con laguidata dalla famiglia D’Agostino. Quest’ultima che attende Ernesto Salvini, prossimo are la Robur Siena:biennale con opzione per il terzo anno per il direttore generale con un passato al Frosinone. L'articolo proviene da Anteprima24.it.