De Laurentiis | «Se la Rai non mi darà la diretta tv per la festa scudetto | addio piazza Plebiscito»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Il Corriere del Mezzogiorno racconta i retroscena del vertice tenutosi ieri in Prefettura per organizzare laper lodel Napoli. Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha dichiarato che chiederà alla Rai di trasmettere ini festeggiamenti. Il quotidiano riporta le parole del presidente: «Diciamo la verità: a me interessa che venga predisposto un piano sicurezza efficiente e che venga organizzato un programma non noioso della: in parte musicale, con cui poter celebrare la napoletanità nella sua prestigiosapotenza internazionale; in parte dedicato al calcio e al simbolo di Maradona. E dato che bisogna mettersi chiusi in una stanza per una settimana a scrivere tutta la scaletta, e nelle prossime ore incontrerò i vertici della Rai per capire se ci sono le condizioni ...