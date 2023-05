De Laurentiis pazzo di Napoli | ecco dove vedrà la gara con l’Udinese

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Aurelio Dedi: infatti pare di aver scelto di vedere laconal “Diego Armando Maradona” Aurelio Deinnamorato die del. Valter De Maggio, direttore e conduttore della radio ufficiale Radio Kiss Kiss, anticipa nel programma Radio Goal che il presidente sta pensando di seguire Udinese-non alla Dacia Arena di Udine, bensì allo stadio “Diego Armando Maradona” dicon tutti i tifosi. Una decisione incredibile, poiché tutti vorrebbero essere nell’impianto friulano per seguire la partita dal vivo ed invece lui preferisce stare assieme ai propri tifosi. Aurelio Depotrebbe festeggiare lo Scudetto ...

... Il mio entusiasmo è immenso, dopo aver sentito stupidate come 'Denon vuole vincere lo ... LO STRISCIONE - 'Presidente piùdel mondo Un po' di follia ci vuole, altrimenti dove sta il ...... L'ENTUSIASMO - 'Il mio entusiasmo è immenso, dopo aver sentito stupidate come 'Denon ... LO STRISCIONE - 'Presidente piùdel mondo Un po' di follia ci vuole, altrimenti dove sta il ...12.14 - Termina la conferenza De: 'Non l'ho presa male quando mi hanno detto che ero il presidente piùdel mondo. L'ho presa benissimo' Manfredi : 'Mercoledì ci sarà un'attività ...

Mariano Grillo, attore, ai microfoni di Areanapoli.it ha parlato della festa scudetto rinviata di qualche giorno dopo il pareggio del Napoli contro la Salernitana.«Quando torniamo da Udine Sono fatti nostri. Dobbiamo tornare in sicurezza. Arriveremo in tarda mattinata del venerdì a Capodichino» dice Aurelio De Laurentiis col sorriso.